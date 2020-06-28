Глазго, Великобритания, , 19:19 — REGNUM В шотландском городе Глазго произошло новое нападение, в результате которого жертва злоумышленника получила ранения. Об этом 28 июня сообщает британская газета Daily Mail.

Отмечается, что место происшествия на улице Аргайл недалеко от гостиницы Premier Inn оцеплено полицией. Нападение произошло в 12:10 (14:10 мск) поблизости от места, где в пятницу, 26 июня, злоумышленник атаковал шесть человек и был застрелен полицией.

В правоохранительных органах заверили, что угрозы обществу не существует, а факт нападения носил целенаправленный характер. На данный момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия.

«Офицеры в настоящее время на месте происшествия. Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, и мы не считаем, что существует угроза для широкой общественности», ― говорится в сообщении полиции, опубликованном в социальной сети Twitter.

https://twitter.com/GlasgowCPolice/status/1277224722812502016

Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналогичный инцидент, произошел 26 июня в гостинице в центре Глазго на улице West George. По предварительным данным, 28-летний гражданин Судана по неизвестной пока причине напал на людей. Подозреваемый действовал в одиночку, он был застрелен полицией.

В результате инцидента пострадали шесть человек. Уточняется, что в гостинице проживали мигранты, ожидающие получения статуса беженца. Очевидцы нападения утверждают, что среди пострадавших были выходцы из Африки. Информация о мотивах его поступка не сообщается.

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