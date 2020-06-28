Кабул, , 18:04 — REGNUM На юге Афганистана возле дороги прогремел новый взрыв. Об этом сообщает агентство Pajhwok со ссылкой на чиновника.

Теракт произошел в воскресенье, 28 июня, в провинции Гильменд.

«Шесть человек, в том числе женщины и дети, были убиты в результате взрыва придорожной бомбы», — сказал чиновник.

По его словам, в результате взрыва также пострадали двое мирных жителей.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в столице Афганистана взорвался заминированный автомобиль.

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