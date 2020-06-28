Магас, , 17:37 — REGNUM По факту обстрела автомобиля в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконный оборот оружия группой лиц по предварительному сговору) и ч.3 ст.30, п.п. «а», «ж» ч.2 ст.105 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на убийство 2-х или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Об этом 28 июня сообщает следственное управление Следственного комитета Российской Федерации (СКР) по Республике Ингушетия.

«По уголовному делу проводятся следственные действия и оперативные мероприятия… — говорится в сообщении. — Расследование уголовного дела продолжается».

Отмечается, что следователями и следователями-криминалистами в ходе осмотра места происшествия были обнаружены и изъяты гильзы калибра 5,45 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ночью 27 июня в Назрановском районе Ингушетии неустановленная группа обстреляла легковой автомобиль, в результате чего два человека получили ранения.

Читайте также: В селе Ингушетии обстреляли автомобиль, есть раненые