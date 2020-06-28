Абакан, , 16:14 — REGNUM Большое количество деревьев было повалено сильным шквалистым ветром во время урагана в Абакане. Об этом 28 июня сообщил депутат Госдумы РФ Виктор Зубарев в своём Facebook.

Ураган с сильным ветром и ливнями повалил множество деревьев, кое-где они упали на припаркованные автомобили. По всему городу, по свидетельству Зубарева, наблюдаются обширные лужи. Кроме того, люди сообщают об отсутствии в городе холодной воды.

Как сообщил журналистам первый замглавы Абакана Владимир Жуковский, благодаря работе специалистов МУП «Водоканал» в часть города уже восстановлена подача холодной воды, восстановительные работы продолжаются.

По прогнозам метеорологов, сильный ветер с дождём, грозами и градом будут наблюдаться на территории Хакасии и 29 июня. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций муниципального уровня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о грозовых ливнях с градом, которые ожидаются на территории Свердловской области.

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области пройдут ливни и град