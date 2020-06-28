Гаррисберг, США, , 15:51 — REGNUM Бурый медведь, пугавший жителей небольшого городка, был пойман в ловушку с помощью пончиков в американском штате Пенсильвания. Об этом 28 июня сообщает издание Phily Voice.

Медведь буквально терроризировал жителей городка Вэлли возле Котсвилла в графстве Честер. Он не боялся людей и постоянно наведывался в городской парк, разоряя там кормушки для птиц и мусорные урны.

Сотрудники полиции решили поймать медведя, заманив его в ловушку. В качестве приманки полицейские скупили все пончики в кофейне Dunkin' Donuts. Медведь, привлечённый угощением, достаточно быстро попался в ловушку.

Опасное животное погрузили в автомобиль и вывезли в лес подальше от населённых пунктов. Как пошутили сами полицейские, комментируя инцидент «ни люди ни медведь не пострадали, чего нельзя сказать о пончиках».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели геолога в результате нападения медведя в Магаданской области.

Читайте ранее в этом сюжете: Геолог погиб в результате нападения медведя в Магаданской области