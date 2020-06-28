Краснодар, , 15:38 — REGNUM Утечка газа ликвидирована специалистами на газовой скважине в Краснодарском крае. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло в 23:20 мск 27 июня в муниципальном образовании Славянский район, возле хутора Ханьков. Произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины. Горения в результате утечки газа не произошло.

Из хутора Ханьков из соображений безопасности были временно отселены два человека. В ликвидации утечки газа были задействованы 85 человек и 20 единиц техники. Для снижения давления специалистами были проведены работы по глушению скважины водяным столбом и глиняной смесью. В настоящее время ведётся установка запорной арматуры.

Утечка газа полностью устранена, угрозы чрезвычайной ситуации в районе ЧП нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало об утечке газа в результате разгерметизации газовой скважины в Краснодарском крае.

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