Москва, , 15:13 — REGNUM Велосипедист погиб в результате наезда грузового автомобиля на юго-западе Москвы. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Сбитый велосипед Olgierd Rudak

Авария произошла около 13:30 мск на съезде с Варшавского шоссе на улицу Новобутовская. Водитель грузового автотранспорта совершил наезд на велосипедиста, который скончался на месте ДТП от полученных травм.

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и оперативно-следственная группа. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели 14-летней девочки в результате наезда легкового автомобиля в Калуге.

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