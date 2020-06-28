Алжир, , 15:02 — REGNUM Двое военнослужащих погибли при взрыве самодельной мины в центральной части Алжира. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

По данным военного ведомства, жертвами взрыва стали сержант и капитан алжирской армии. Срабатывание взрывного устройства произошло в ходе обследования местности в районе Уэд ат-Такук в провинции Медеа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации военнослужащими армии Руанды четырёх боевиков из Бурунди в ходе вооружённого столкновения в приграничной зоне. Ещё трое боевиков были захвачены в плен.

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