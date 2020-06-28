Луганск, , 15:19 — REGNUM Боевики вооруженных формирований Украины размещают в оккупированных Украиной населенных пунктах Луганской Народной Республики военную технику вблизи жилых домов, заявил 28 июня официальный представитель Народной Милиции ЛНР Яков Осадчий, сообщает пресс-служба НМ ЛНР.

По данным разведки во дворах жилых домов населенного пункта Попасная были размещены четыре единицы БМП-130 бригады ВСУ.

«Данный факт подтверждается наблюдателями СММ (специальной мониторинговой миссии — ИА REGNUM) ОБСЕ», — говорится в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ЛНР сообщали, что небоевые потери ВСУ за неделю составили восемь человек.