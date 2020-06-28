Гусь-Хрустальный, Владимирская область, , 14:45 — REGNUM 30 человек, включая 12 детей были спасены с севшего на мель катамарана во Владимирской области. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошёл в городе Гусь-Хрустальный на городском водохранилище. О произошедшем в спасательные службы сообщили люди, отдыхавшие на берегу водохранилища. Прогулочный катамаран «Камчатка» сел на мель в нескольких метрах от берега.

Все находившиеся на борту судна были благополучно переправлены на берег на лодках. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что у владельца катамарана не было лицензии на перевозку людей.

В настоящее время владелец судна задержан, с ним работают сотрудники полиции, прокуратуры и государственной инспекции по маломерным судам. Устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теплоходе, севшем на мель на реке Вычегда в Коми. Спасатели эвакуировали 15 человек, находившихся на борту судна.

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