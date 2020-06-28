Сан-Франциско, США, , 14:36 — REGNUM Руководство Калифорнийского университета в Сан-Франциско (UCSF) было вынуждено заплатить хакерам $1,14 млн за восстановление доступа к данным, заблокированным из-за кибератаки. Об этом сообщает пресс-служба UCSF.

В начале июня в Калифорнийском университете, являющемся одним из ведущих американских медицинских центров, сообщили об инциденте в сфере кибербезопасности. Тогда технические специалисты отключили несколько систем, поражённых вредоносным программным обеспечением, для предотвращения его дальнейшего распространения.

Для атаки на системы UCSF злоумышленники использовали вирус-шифровальщик. Вредоносные программы этого типа зашифровывают хранящуюся на компьютерах информацию, после чего хакеры требуют выкуп за восстановление доступа к поражённым данным.

«Данные, которые были зашифрованы, важны для нашей академической работы… Поэтому мы приняли трудное решение выплатить некоторую часть выкупа, примерно $1,14 млн долларов, лицам, стоящим за атакой вредоносного программного обеспечения, в обмен на возможность разблокирования зашифрованных данных», — заявили в UCSF.

В организации отметили, что правоохранительные органы продолжают расследование этого инцидента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне компьютерные сети муниципальных служб города Ноксвилла (штат Теннесси, США) были временно отключены из-за атаки хакеров.

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