Турочакский район, Алтай, , 14:23 — REGNUM Три человека пропали без вести в результате опрокидывания лодки во время переправы через реку Бия на Алтае. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по региону.

ЧП произошло 27 июня в селе Турочак в Турочакском районе. По предварительным данным, в ходе переправы через реку Бия перевернулась моторная лодка, на борту которой находились четыре человека. Людей стало сносить бурным холодным течением, на берег выбрался лишь один из них.

Добравшись до правого берега реки Бия, спасшийся 47-летний мужчина сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. 52-летний судовладелец, управлявший лодкой, его 47-летняя гражданская супруга и её 25-летняя дочь пропали без вести. В настоящее время организована поисково-спасательная операция, на реке ниже по течению установлен наблюдательный пост.

Правоохранительными органами проводится доследственная проверка в связи с безвестным исчезновением троих человек. Устанавливаются причины и обстоятельства инцидента.

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