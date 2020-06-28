Москва, , 13:59 — REGNUM Хакерские атаки вновь начались на сайт, посвящённый всероссийскому голосованию по поправкам к Конституции РФ. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

DDoS-атака на сайт ЦИК началась с утра 28 июня. Злоумышленники атакуют сайт Конституция2020. рф, предположительно, из Сингапура и Великобритании.

Сайт Конституция2020. рф содержит информацию о поправках к Основному Закону Российской Федерации и об общероссийском голосовании.

Ранее ИА REGNUM сообщало о выявлении ложной информации о ходе всероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ, сфабрикованной штабом блогера Алексея Навального во Владивостоке.

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