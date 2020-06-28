Минск, 28 июня 2020, 14:20 — REGNUM В Белорусской столице после ливня, который шел ночью и утром 28 июня, затоплены несколько улиц, сообщает 28 июня портал TUT.BY.
Журналисты белорусского СМИ опубликовали видеозапись и фотографию, которые оказались в распоряжении редакции.
Согласно источнику, затопленными оказались улицы Варвашени, Алтайская, проспект Партизанский, а также улица Шишкина.
Читайте также: Столицу Казахстана затопило после сильного ливня
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в результате сильных ливней затопило несколько улиц столицы Казахстана.