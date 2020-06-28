Ереван, , 13:26 — REGNUM Пожар на территории хладокомбината «Дзюник Сарнаран» произошёл недалеко от центра Еревана. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба МЧС Армении.

Информация о пожаре на хладокомбинате поступила в национальный центр по управлению кризисами в 11:08 по местному времени. Очаги возгорания были зарегистрированы на третьем и четвёртом этажах предприятия.

Работу спасателей усложняет отсутствие окон на горящих этажах. На месте работают восемь бригад пожарных, оперативная группа спасателей, задействованы три автолестницы и спецмашина службы газодымовой защиты. Само здание сложной конструкции спроектировано без окон, при этом стены его многослойны, верхний слой состоит из деревянных опилок и легко воспламеняется.

На месте происшествия находится глава МЧС Феликс Цолакян. Отмечается, что в настоящее время распространение пламени удалось взять под контроль.

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