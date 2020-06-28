Славянский р-н, , 13:11 — REGNUM Разгерметизация газовой скважины произошла в Славянском районе Краснодарского края в ночь на 28 июня, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарском краю.

Сообщение о происшествии поступило около 23:20 27 июня. В районе хутора Ханьков произошла разгерметизация запорного вентиля на колонной головке и фонтанной арматуры газовой скважины, без горения. В целях безопасности по решению главы Анастасиевского сельского поселения были отселены из х. Ханьков два человека.

На месте были организованы работы по глушению скважины — водяным столбом и глиняной смесью — для снижения давления для последующей замены запорной арматуры. По данным на 09:40 28 июня утечка газа на скважине устранена, угрозы ЧС нет.