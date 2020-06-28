Красноуральск, Свердловская область, , 12:50 — REGNUM В Красноуральске Свердловской области 15-летняя школьница зверски избила 20-летнюю девушку. Об этом пишут СМИ.

Конфликт произошёл из-за парня. Как пишет Е1.Ru, подросток увидела в интернете переписку потерпевшей с парнем, которого ранее бросила, и решила поговорить с ней «по женски». Разговор перерос в избиение.

Глава пресс-службы свердловской полиции Валерий Горелых пояснил журналистам, что мать школьницы отбывает наказание за убийство, а отец часто отсутствует дома, работая вахтовым методом. Сама она состоит на учёте за несколько уходов из дома.

«В отношении отца подозреваемой, скорее всего, заведут административное производство по статье «ненадлежащее воспитание», — сказал Горелых.

Отметим, по факту инцидента проверки начали прокуратура и Следственный комитет.

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