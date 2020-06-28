Набережные Челны, Татария, , 12:46 — REGNUM Загоревшийся бензовоз удалось потушить спасателям на автозаправочной станции (АЗС) в Татарии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Информация о возгорании поступила в 10:36 мск. Кабина бензовоза загорелась на территории АЗС на Казанском проспекте в Набережных Челнах. Произошёл разлив топлива, огонь перекинулся на колёса грузовика.

Площадь пожара составила около 50 кв. метров. Прибывшие на место происшествия спасатели успешно остановили распространение огня. Ликвидировать пожар удалось в 10:59 мск. Пострадавших в результате пожара нет.

Обстоятельства и причины возгорания грузового автомобиля устанавливаются.

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