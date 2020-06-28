Кабул, , 12:33 — REGNUM Как минимум шестеро сотрудников национальных сил безопасности погибли в результате нападения боевиков радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана. Об этом 28 июня сообщает телеканал Tolo News.

Атака боевиков на контрольно-пропускные пункты в округе Имам Сахиб в провинции Кундуз произошла в ночь на 28 июня. В результате нападения погибли пятеро военнослужащих и один сотрудник полиции.

Отмечается, что в результате столкновения были ликвидированы четверо участников радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), ещё двое были ранены.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели четырёх полицейских в результате перестрелки с боевиками террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в афганской провинции Тахар.

Читайте ранее в этом сюжете: В афганском Тахаре погибли четверо полицейских