Кишинёв, , 12:32 — REGNUM Государственное предприятие «Железные дороги Молдавии» в связи с резким подъемом уровня воды в реках Прут и Днестр предприняло ряд мер по отслеживанию ситуации на севере и юге страны, в частности, на участках «Окница-Липкань», «Окница-Вэлчинец», «Прут-Кагул», «Кагул-Джурджулешты», сообщает пресс-служба предприятия.

Из-за высокого уровня воды на севере страны временно прекращено движение поездов на участке «Липкань-Мамалыга», движение будет восстановлено после завершения ремонтных работ.

На юге страны ситуация стабильная и движение поездов продолжаются согласно графику.

Во время движения поездов на указанных участках экипажам локомотивов было поручено соблюдать меры предосторожности.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее молдавское правительство направило Украине, западные области которой сильно пострадали от наводнения, гуманитарную помощь для борьбы с последствиями стихии.