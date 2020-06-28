Краснодар, , 11:46 — REGNUM Гружёный сеном трактор поджёг пшеничное поле в Краснодарском крае. Видео происшествия 28 июня было выложено очевидцами в сообществе в социальной сети «ВКонтакте».

Инцидент произошёл в станице Казанской. Загорелся трактор, перевозивший в прицепах тюки с сеном. В настоящее время неизвестна причина, из-за которой загорелось сено. Водитель, пытаясь отцепить горящие прицепы, стал маневрировать по проезжей части.

Горящие тюки с сеном стали сваливаться на обочину и подожгли пшеничное поле. В результате безвозвратно погибла часть урожая. Пострадавших в результате пожара нет.

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