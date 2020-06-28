Пекин, , 11:29 — REGNUM На крупнейшей в Китайской Народной Республик гидроэлектростанции «Три ущелья», расположенной на реке Янцзы в провинции Хубэй начался аварийный сброс воды из переполненного водохранилища. Об этом сегодня, 28 июня, сообщают китайские СМИ.

Напомним, что обильные осадки в горах на юго-западе Китая привели к подъему уровня воды в реках, в том числе и в крупнейшей реке страны — Янцзы.

ГЭС «Три ущелья» является крупнейшей в Китае. Она расположена на реке Янцзы в провинции Хубэй. Из-за сильных осадков водохранилище, образованное данной ГЭС, оказалось переполненным. Было решено начать сброс воды.

По неподтвержденным данным, аварийный водосброс мог привети к подтоплениям в городе Ичан, который расположен ниже по течению реки.