Магас, , 10:23 — REGNUM Четыре человека пострадали, один погиб в результате конфликта со стрельбой на границе Ингушетии и Северной Осетии. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД по Ингушетии.

Конфликт на бытовой почве, перешедший в стрельбу, произошёл в селе Майское Пригородного района Северной Осетии. Как удалось установить сотрудникам полиции, на северной окраине села остановился автомобиль, из него вышли пять человек. После непродолжительной беседы между ними произошла ссора.

В ходе ссора все собравшиеся применили огнестрельное и травматическое оружие. Все пять участников конфликта получили ранения, один из них впоследствии скончался. Четверо пострадавших были госпитализированы в больницу Назрани. Руководство МВД Ингушетии, учитывая, что все пострадавшие ингуши и часть из них является жителями республики, отправило для содействия коллегам из Северной Осетии своих сотрудников. Отмечается, что конфликт произошёл в 500 метрах к западу от административной границы Ингушетии и Северной Осетии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании участников конфликта со стрельбой в Северной Осетии, в результате которого погиб один человек, пострадали ещё три человека.

Читайте ранее в этом сюжете: В Северной Осетии установлены и задержаны участники конфликта со стрельбой