Калуга, , 10:43 — REGNUM В Калуге 27 июня в 22:47 на улице Анненки возле дома 51 произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском областном управления МВД России.

Место ДТП 40.mchs.gov.ru

По предварительной информации, автомобиль KIA Rio за рулём которого находился молодой человек 2000 года рождения совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода в зоне видимости. В результате ДТП ребёнок скончался на месте.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.

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