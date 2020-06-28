Сакраменто, США, , 09:32 — REGNUM Гибель двух человек в результате стрельбы в торговом центре подтвердила полиция округа Техама в американском штате Калифорния. Выступление помощника шерифа полиции округа 28 июня транслировало издание Record Searchlight.

Стрельба в распределительном центре компании Walmart в американском городе Ред Блафф началась в 15:30 по местному времени (01:30 мск). При этом в ходе инцидента в двери центра въехал автомобиль. Помощник шерифа округа Техама Фил Джонстон отметил, что один из погибших был сотрудником центра Walmart, вторым погибшим был сам стрелок.

Кроме того, пострадали несколько человек, все они были госпитализированы. По словам помощника шерифа, состояние пострадавших вне опасности.

Стрелявший был белым 31-летним мужчиной, перед тем как открыть стрельбу, он совершил несколько кругов по парковке, а после врезался в двери центра. Стрельбу он вёл из полуавтоматической винтовки. Его мотивы в настоящее время неизвестны, расследование инцидента продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о стрельбе в торговом центре в городе Ред-Блафф в американском штате Калифорния.

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