Харьков, Украина, , 09:06 — REGNUM В населенном пункте Гусаровка Харьковской области мужчина расстрелял группу отдыхающих, среди которых находились дети. В результате пострадали двое человек, один из которых скончался от полученных ранений в больнице. Об этом 27 июня сообщили в пресс-службе национальной полиции в Харьковской области.

Информация о произошедшем поступила в полицию 27 июня в 20:42. По данным следствия, группа из десяти человек, среди которых были дети, отдыхала недалеко от карьера в селе Гусаровка Харьковской области. В это время из леса вышел мужчина и из неустановленного оружия совершил несколько выстрелов в сторону отдыхающих. По предварительной информации он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В результате двое человек получили ранения, их доставили в больницу, где один из них (ему было 27 лет) скончался от полученных ранений.

На месте произошедшего сотрудники правоохранительных органов задержали 53-летнего жителя района, у которого также изъяли оружие. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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