Екатеринбург, , 08:40 — REGNUM Иски в суд собирается подать телеведущая Ксения Собчак из-за нападения на ее съемочную группу в Среднеуральском монастыре. Она сообщила об этом 28 июня в своем Telegram-канале.

«Сняли побои в травмпункте. Заявления оформили», — написала в своем сообщении Собчак.

Также она рассказала, что полиция вернула ее съемочной группе камеру, откуда теми, кто избил членов группы, по мнению телеведущей, были стерты все записи.

«Будем восстанавливать материалы и готовить иски», — отметила телеведущая и указала, что часть отснятых видеоматериалов — «свидетельств» — была сохранена на других носителях и что фильм выйдет на ее канале.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 27 июня стало известно, что телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу во время попытки проникнуть с тыльной стороны в Среднеуральский монастырь в Свердловской области.