Сумы, Украина, , 08:16 — REGNUM На Украине одна из больниц города Сумы вместо 23 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) получила только пять. Об этом 27 июня сообщили на сайте службы безопасности Украины (СБУ).

В связи с этим в злоупотреблении властью подозреваются местные чиновники.

По информации следствия, согласно заключенному договору, коммерческой структуре было перечислено свыше семнадцати миллионов гривен бюджетных средств. На указанную сумму медицинскому учреждению должны были поставить 23 аппарата ИВЛ. По факту медицинское учреждение получило только пять аппаратов ИВЛ.

В ходе проверки, сотрудники правоохранительных органов также выявили, что во время закупки цена медицинской аппаратуры была искусственно завышена. Аппараты ИВЛ для медицинского учреждения города Сумы обошлись на 20% дороже, чем их рыночная стоимость.

Во время обысков, которые проводились по месту работы и жительства подозреваемых, сотрудники правоохранительных органов изъяли документы, доказывающие противоправную деятельность. Медицинское оборудование проверяется на соответствие сертификатов.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного Кодекса Украины проверяется причастность должностных лиц к организации преступной схемы.

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