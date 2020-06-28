Иркутск, , 07:17 — REGNUM Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Иркутской области за минувшие сутки увеличилось на 226 и составило 7083. Об этом информирует областной оперативный штаб по борьбе с эпидемией.

«За сутки выявлено 226 новых случаев коронавируса, всего количество людей с подтверждённым вирусом в регионе составило 7083», — говорится в сообщении штаба.

Также сообщается, что количество выздоровевших достигло 2879.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, совокупное число инфицированных составляло 6635 человек, причём 227 добавились за сутки.

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