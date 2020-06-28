Сакраменто, США, , 06:44 — REGNUM Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе в распределительном пункте торговой сети Walmart в американском городе Ред Блафф (штат Калифорния), передает телеканал KRCR.

Сообщается, что мужчина открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. Ответным огнем преступник был ранен. Его задержали. Пока подробностей о состоянии его здоровья не поступало. Отмечается, что среди полицейских никто не пострадал.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее перестрелка произошла в распределительном пункте торговой сети Walmart. По словам очевидцев, были слышны 50−60 выстрелов в здании. В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Мотивы стрелка пока не известны.

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