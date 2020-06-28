Сакраменто, США, , 04:41 — REGNUM В торговом центре Walmart в американском городе Ред-Блафф (штат Калифорния) произошла стрельба, сообщает газета The New York Times.

В результате стрельбы погибли два человека, еще четверо получили ранения. Очевидцы с места происшествия сообщают, что были слышны 50−60 выстрелов. Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня в американском городе Ричмонд произошла стрельба в торговом центре. В результате происшествия пострадал один человек, его госпитализировали.

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