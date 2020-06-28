Вашингтон, , 04:36 — REGNUM Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что недопустимо поведение КНР в Южно-Китайском море как в своей «морской империи». Об этом глава внешнеполитического ведомства США написал в своём Twitter.

«Нельзя позволять Китаю относится к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи», — написал глава Госдепа.

По его словам, США приветствуют то, что страны АСЕАН выступают за решение споров по Южно-Китайскому морю в соответствии с международным правом.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, за действия Пекина в отношении Гонконга США вводят визовые санкции против Китая.

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