Сыктывкар, 28 июня 2020, 04:18 — REGNUM Власти Коми приняли решение о продлении режима карантинных ограничений в республике до 14 июля. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба в своём обращении, опубликованном во «Вконтакте»
По его словам, обсуждалась возможность открытия заведений общественного питания. Кроме того, планируется открыть трудовые лагеря для учеников школ.
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в республике с начала эпидемии увеличилось до 3108.
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