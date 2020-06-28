Сыктывкар, , 04:18 — REGNUM Власти Коми приняли решение о продлении режима карантинных ограничений в республике до 14 июля. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы региона Владимир Уйба в своём обращении, опубликованном во «Вконтакте»

"Было очень бурное обсуждение и, несмотря на то, что было принято решение о продлении режима ограничений в республике по 14 июля, мы ввели ряд послабляющих мер», — сказал руководитель республики.

По его словам, обсуждалась возможность открытия заведений общественного питания. Кроме того, планируется открыть трудовые лагеря для учеников школ.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, количество зараженных коронавирусом в республике с начала эпидемии увеличилось до 3108.

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