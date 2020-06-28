Магас, , 03:51 — REGNUM Неустановленная группа обстреляла легковой автомобиль в Назрановском районе Ингушетии, в результате чего два человека получили огнестрельные ранения. Об этом информируют правоохранительные органы республики, передает РИА Новости.

«Вечером в субботу неизвестные в селении Сурхахи обстреляли автомашину», — сообщил источник издания.

Сообщается, что раненные в результате обстрела доставлены в больницу. На месте инцидента ведет работу оперативно-следственная группа.

Как сообщало 11 июня ИА REGNUM, по факту применения насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, в отношении троих задержанных мужчин открыто уголовное дело.

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