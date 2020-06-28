Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Совокупное число выявленных случаев заражения коронавирусом в США превысило 2,5 млн человек. Об этом говорят данные сайта университета Джонса Хопкинса.

Сообщается, что общее количество жертв коронавируса в США увеличилось до 125 472. Страна остается на первом месте в мире по количеству случаев заражений коронавирусом.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, по данным ВОЗ, больше всего зараженных выявлено в Американском регионе — 4,816 млн человек, это число составляет половину всех инфицированных в мире.

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