Москва, , 03:14 — REGNUM Министерство обороны РФ распространило сообщение, в котором говорится о том, что за минувшие сутки в стране выздоровели ещё 100 военных. Об этом говорится в информационном бюллетене министерства.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 100 военнослужащих», — говорится в сообщении ведомства.

Также сообщается, что общее количество выздоровевших от COVID-19 в ВС страны возросло до 6 268 человек.

Как сообщало 24 июня ИА REGNUM, количество выздоровевших от COVID-19 военнослужащих РФ составляло 5985.

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