Глазго, Великобритания, , 02:14 — REGNUM Мужчина, устроивший резню в гостинице в шотландском Глазго, был 28-летним гражданином Судана, сообщает пресс-служба полиции Шотландии.

«Это 28-летний Бадреддин Абдалла Адам из Судана», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня неизвестный мужчина с ножом напал на людей в гостинице в центре Глазго. В результате происшествия было ранено шестеро человек. В той гостинице проживали мигранты, ожидавшие получение статуса беженца. Сам нападавший был ликвидирован полицейскими. Полиция утверждает, что произошедшее не рассматривается как террористический акт.

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