Абуджа, , 02:06 — REGNUM Авария с участием пассажирского автобуса произошло в центральной Нигерии, сообщает Синьхуа со ссылкой на нигерийскую дорожную службу.

Сообщается, что пассажирский автобус столкнулся с автомобилем на севере штата Нигер. В результате ДТП погибли восемь человек, еще столько же получили ранения различной степени тяжести. По предварительной версии, водитель автобуса не соблюдал скоростной режим и потерял управление транспортным средством.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 марта грузовой автомобиль, перевозивший 14 человек, упал в обрыв на западе Нигерии. В результате аварии погибли девять человек, еще пятеро получили травмы.