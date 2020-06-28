Москва, 28 июня 2020, 01:57 — REGNUM В столице ещё 24 пациента погибли от заболевания COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
Также сообщается, что за время эпидемии в Москве 3738 человек стали жертвами COVID-19.
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, умерли 20 человек, ранее заболевших COVID-19. У всех погибших, кроме диагноза «пневмония» было подтверждено инфицирование коронавирусом.
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