Москва, , 01:57 — REGNUM В столице ещё 24 пациента погибли от заболевания COVID-19. Об этом информирует оперативный штаб Москвы по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

«В Москве скончались 24 пациента, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в распространенном заявлении штаба.

Также сообщается, что за время эпидемии в Москве 3738 человек стали жертвами COVID-19.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, умерли 20 человек, ранее заболевших COVID-19. У всех погибших, кроме диагноза «пневмония» было подтверждено инфицирование коронавирусом.

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