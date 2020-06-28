Женева, Швейцария, 28 июня 2020, 01:41 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Об этом говорится на сайте организации.
Сообщается, что в настоящий момент во всем мире выявлено более 9,653 млн зараженных коронавирусом.
При этом, количество погибших в результате заболевания COVID-19 превысило 491 тыс.
По количеству заболевших лидирует Американский регион — 4,816 млн человек.
Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, число заразившихся превысило в мире 9,4 млн человек.
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