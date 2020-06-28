Женева, Швейцария, , 01:41 — REGNUM Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) озвучили количество зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире. Об этом говорится на сайте организации.

Сообщается, что в настоящий момент во всем мире выявлено более 9,653 млн зараженных коронавирусом.

При этом, количество погибших в результате заболевания COVID-19 превысило 491 тыс.

По количеству заболевших лидирует Американский регион — 4,816 млн человек.

Как сообщало 26 июня ИА REGNUM, число заразившихся превысило в мире 9,4 млн человек.

Читайте ранее в этом сюжете: В ВОЗ объявили сколько нужно времени на создание вакцины от коронавируса