Подольск, Московская область, , 00:53 — REGNUM Возгорание на производственно-складском комплексе в Подольске было локализовано на территории площадью 3 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ.

«В 22:37 пожар локализован», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что на настоящий момент осуществляется проливка и разборка конструкций складского ангара.

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, в Подольске площадь возгорания в ангаре увеличилась с 400 до 3000 квадратных метров.

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