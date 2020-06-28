Женева, Швейцария, , 00:41 — REGNUM Главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан сообщила о том, что на создание вакцины от коронавируса уйдет максимум полтора года. Об этом передает UN News.

По словам сотрудницы ВОЗ, как правило, на разработку и внедрение в производство новой вакцины уходит до десяти лет, но теперь ситуация требует быстрого решения.

«Мы отводим на это (разработку и производство вакцины от коронавируса) 12, максимум 18 месяцев», — сообщила Сваминатан.

Также она отметила, что скорость разработки вакцины «беспрецедентно» высокая.

Уточняется, что известно о 200 проектов разработки вакцины и все они на разных стадиях готовности к клиническим испытаниям. При этом, не менее 15 вакцин уже испытываются на людях.

Как сообщало 27 июня ИА REGNUM, в ВОЗ хотят собрать более $30 млрд на создание методов для борьбы с эпидемией коронавируса.

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