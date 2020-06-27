Тамбов, , 23:46 — REGNUM По факту смертельного травмирования несовершеннолетней девочки на перегоне станций «Рада — Цена» в Тамбовской области организована доследственная проверка. Об этом 27 июня сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

«По предварительным данным, сегодня… пассажирским поездом сообщением «Астрахань — Санкт-Петербург» смертельно травмирована несовершеннолетняя девочка 2005 года рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что находившийся рядом мальчик 2004 года рождения не пострадал. Следственно-оперативная группа, прибывшая на место ЧП, работает на месте трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 21 июня Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР) сообщило, что по факту травмирования двух детей на Павелецком направлении Московской железной дороги организована доследственная проверка.

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