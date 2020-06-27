Подольск, Московская область, , 23:12 — REGNUM В Подольске площадь пожара в производственно-складском ангаре возросла с 400 до 3000 квадратных метров. Об этом 27 июня сообщается в официальном Telegram-канале МЧС России.

«Площадь пожара возросла до 3000 кв.м. Ситуация находится под контролем», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что к ликвидации огня привлечено 52 человека и 16 единиц техники, в том числе от МЧС России — 29 человек и 10 единиц техники. На месте происшествия работают сотрудники лаборатории, которые замеряют концентрацию вредных веществ в воздухе.

Напомним, в субботу в 21:22 мск на пульт экстренных служб поступило сообщение о возгорании складского ангара, расположенного в Подольске на Домодедовском шоссе, 14. Прибывшие на место происшествия пожарные обнаружили открытое горение площадью 400 кв. метров, часть кровли уже была обрушена. По данным ведомства, на момент возгорания люди в здании не находились.

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