Дамаск, , 22:39 — REGNUM За истекшие сутки в Сирии боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенные пункты в провинциях Идлиб и Алеппо. Об этом 27 июня сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.

По его словам, одиночным обстрелам террористов подверглись населенные пункты Хантутин и Серакаб в провинции Идлиб, а также населенный пункт Арбих в провинции Алеппо.

Обстрел вёлся с позиций боевиков террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), отметил начальник ЦПВС.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано», — уточнил Щербицкий.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 июня российские представители в комиссии по фактам нарушений режима прекращения боевых действий в Сирии за сутки отметили на территории данной страны три нарушения перемирия.

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