Донецк, , 19:42 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли жилые дома в поселке Александровка на западной окраине Донецка. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», сообщили 27 июня в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Вооруженные формирования Украины открыли огонь по населенному пункту Александровка с применением СПГ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела на улице Челюскинцев произошло возгорание жилых домов.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня представительство ДНР в СЦКК сообщило, что представители ВСУ обстреляли из минометов районы поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой.

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