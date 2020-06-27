Москва, , 18:50 — REGNUM Телеведущая Ксения Собчак и участники ее съемочной группы написали заявление в полицию о нападении на них в Среднеуральском женском монастыре.

«Мы написали заявления в полицию. Камеру пока так и не вернули. Стирают наснятое, видимо», — говорится в Telegram-канале Собчак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собчак в своем Telegram-канале сообщила о нападении на нее и ее съемочную группу во время попытки проникнуть с тыльной стороны в Среднеуральский монастырь в Свердловской области.

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