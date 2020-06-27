Донецк, , 18:26 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли из минометов районы поселков Каштановое и Минеральное под Ясиноватой. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей, сообщило 27 июня представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Всего было выпущено 13 мин калибром 82 мм, — говорится в сообщении. — Данные о последствиях обстрелов уточняются».

Как передавало ИА REGNUM, 27 июня в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК сообщили, что за прошедшие сутки боевики вооруженных формирований Украины трижды нарушили режим перемирия, выпустив по территории Донецкой Народной Республики десять боевых припасов.

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