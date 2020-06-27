Вашингтон, , 17:41 — REGNUM Неизвестные, принимавшие участие в акции протеста против действий правоохранителей, атаковали полицейские участки сразу в двух штатах США — Вашингтон и Орегон. Об этом сообщает 27 июня телеканал Fox News.

По данным журналистов, инциденты произошли в Сиэтле и Портленде.

Так, в Портленде у полицейского участка демонстранты устроили несколько поджогов, а на западе Сиэтла протестующие пытались проникнуть в полицейский участок.

Сотрудникам полиции удалось оттеснить нападавших. По предварительным данным, никто из правоохранителей не пострадал в ходе столкновений.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сотни тысяч жителей США вышли на улицы в знак протеста против полицейского беспредела и расового насилия. Оперативно преданное огласке видео убийства афроамериканца при задержании в городе Миннеаполисе (штат Миннесота) стало поводом для массовых акций.

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