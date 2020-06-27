Москва, , 17:22 — REGNUM Пресненский суд Москвы продлил срок задержания экс-помощника главы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному контролю Дмитрия Натарова, сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда продлен срока задержания Натарова Д. С. на 72 часа, судебное заседание отложено на 29 июня на 15:00 мск», — сообщили ТАСС в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров обвиняется в совращении малолетних. Возбуждено уголовное дело, которое взял на личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

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